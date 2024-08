Quartiersentwicklung in Remscheid Teilhabe und Gemeinschaft schaffen

Aber auch abseits dessen habe sich in ihrem Aufgabenbereich viel getan. „Wir sind auch sehr zufrieden mit unserem Gesundheitsmonat Mai“, so Schmidt. Vergangenen Mai hatte die Quartiersentwicklung mit mehreren Partnern ein buntes Programm mit fünf Veranstaltungen rund um die Themen Alter, Pflege und Gesundheit auf die Beine gestellt. „Das wollen wir gern jährlich weiterführen mit wechselnden Themenschwerpunkten“, erklärt Schmidt. Vor allem das Thema Ausbildung in der Pflege solle im Rahmen dessen im Fokus stehen. „Das ist auch eine der großen Herausforderungen, vor denen wir denke ich noch stehen“, sagt er: Denn der allgemein bekannte Fachkräftemangel, vor allem in Pflegeberufen, mache natürlich auch nicht vor Remscheid Halt.