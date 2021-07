Unfall in Remscheid : Quadfahrer verletzt Polizisten – Geldstrafe

Die Berufung in dem Fall wurde vor dem Wuppertaler Landgericht verhandelt. Foto: dpa/Peter Steffen

Remscheid/Wuppertal Der Polizist in zivil hatte am Rosenhof versucht, den Quadfahrer zu stoppen – ohne Erfolg. Nun wurde der Fall am Wuppertaler Landgericht nochmals aufgerollt.

Dass wirklich was passiert war, hatte schon das Amtsgericht festgestellt und einen damals 19-jährigen Quadfahrer aus Burscheid, der nichts von dem Unfall bemerkt haben wollte, wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einem fünfmonatigen Fahrverbot und einer überschaubaren Geldstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft aber sah auch Fahrerflucht, deshalb die Berufung beim Landgericht Wuppertal.

Am Remscheider Rosenhof war der Quadfahrer einem im Garten arbeitenden Polizisten aufgefallen. So ein Quad ist ziemlich laut, und der Lärm kam aus einem gesperrten Waldweg Richtung Burg. Wie der Polizist aussagte, habe er den Verursacher zu stoppen versucht, um verkehrserzieherisch tätig zu werden. Der aber sei einfach wieder losgefahren und habe ihn zu Fall gebracht – so die milde Version.

Nach der harten Version soll er aber mindestens zehn Meter mitgeschleift worden sein, wovon seine Schürfwunden Zeugnis ablegen würden, zum Schluss sei ihm der Beschleuniger über den Fuß gefahren. Wegen heftiger Verstauchungen, Blutergüssen und Prellungen sei er dann auch drei Monate krankgeschrieben worden.

Er habe nichts davon bemerkt, so der Quadfahrer. Er habe anhalten müssen, weil der eifrige – nicht als solcher erkennbare – Polizist zwischen zwei parkenden Autos heraus mitten auf die Straße gesprungen sei und ihn gestoppt habe. Für die lautstarke Belehrung habe er keinen Grund gewusst und sei weitergefahren. Dass man ihn für einen Moment am Ärmel gepackt habe, sei ihm zwar bewusst geworden, nicht aber die Folgen. Im Rückspiegel wäre ihm nichts aufgefallen.

Nein, keinesfalls habe er als erfahrener Polizist mitten auf der Straße gestanden, so dessen Aussage, sondern zwischen den parkenden Autos – er habe gelernt, dass Eigenschutz das Wichtigste sei.

Ob er dann zwischen Vorder- und Hinterreifen des Quads gegangen wäre, um die Standpauke loszuwerden? Da widersprachen sich seine Aussagen, auch wie er den Fahrer denn habe stoppen wollen. War es nun der Griff zum Ärmel oder sogar zum Lenker? Der einzige Zeuge, ein Nachbar, wusste aus gut 100 Meter Entfernung negativ zu berichten, dass er ein Mitschleifen oder Mitlaufen über zehn bis zwölf Meter gesehen habe. Positiv dagegen, dass der Quadfahrer vorher sein Gefährt wegen spielender Kinder heruntergebremst habe.