Ärzte in Remscheid verletzt Prozess um Messer-Attacke im Tannenhof startet

In der Tannenhof-Klinik hatte gleich nach der Tat die Aufarbeitung der Geschehnisse begonnen. Grundsätzlich seien solche Übergriffe eher die Ausnahme, so Klinikleiter Dietmar Volk: „Unsere Mitarbeiter sind alle in der Deeskalation geschult und haben entsprechende Weiterbildungen absolviert.“ Dass Konflikte eskalierten, lasse sich aber nicht zu hundert Prozent verhindern. Grundsätzlich sei es im Tannenhof wie in jedem anderen Krankenhaus auch, es gebe leider immer mal wieder Übergriffe gegenüber dem Personal. „Wir versorgen hier Menschen, die sich teils in schweren psychischen Ausnahmesituationen befinden“, so Volk. In den meisten Fällen funktioniere das ohne Zwischenfälle.