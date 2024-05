Drogenfund in Remscheid 20 Monate auf Bewährung für Cannabis-Gärtner

Um nicht durch den hohen Stromverbrauch aufzufallen, wird üblicherweise die Stromleitung jenseits des Zählers „angezapft“. Der „Elektriker“, der Sicherungen im Haus eingebaut hatte und dafür mit 500 Gramm Marihuana entlohnt worden war, wurde vor zwei Wochen zu 16 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Verhandlung wegen der Plantage am „Güldenwerther Hof“ war innerhalb weniger Monate bereits der vierte Prozess, in dem es um Drogenhandel in Remscheid in großem Stil ging. Auch in einer ehemaligen Bankfiliale in der Allee, in der Villa Mandt und in der Büchener Straße hatte es im vergangenen Jahr Razzien gegeben, die dort angetroffenen „Gärtner“ wurden bereits verurteilt.