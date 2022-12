Nach Schüssen in Remscheid Bekannte und Taxifahrer sagen im Prozess aus

Vor der Tat im 7. Juli will der Angeklagte obdachlos gewesen und teilweise bei Bekannten untergekommen sein. Eine Zeugin berichtete am zweiten Verhandlungstag davon, dass sie ihm während ihrer Abwesenheit für zwei Tage ihre Wohnung zur Verfügung gestellt habe, damit er dort schlafen und duschen könne. Als Zeuge wurde auch ein Taxifahrer gehört, der den 54-Jährigen am Tag vor der Tat in einem Hotel in Solingen abgeholt hatte, um mit ihm nach Remscheid zu fahren. Viel gesprochen habe der Angeklagte mit ihm nicht, die Richtung habe er per Handzeichen vorgegeben. Zwischendurch habe er an einer Kneipe anhalten sollen – der Fahrgast sei dort ausgestiegen um etwas zu suchen. Kurz darauf sei er wieder ins Taxi gestiegen und man sei weitergefahren in die Geibelstraße. Dort habe der Angeklagte ihn wissen lassen, dass er langsam hoch und runter fahren solle. Danach habe er den Mann wieder zurück zum Hotel nach Solingen gebracht.