Nach Schüssen in Remscheid Prozess gegen Bayram Ö. beginnt heute

Zuvor hatten sich in der Geibelstraße dramatische Szenen abgespielt. Die Mutter soll gerade mit ihrem Auto vom Einkauf zurückgekehrt und vor dem Haus von ihrem Sohn empfangen worden sein. Während der 24-Jährige die Einkäufe in die im 2. Obergeschoss gelegene Wohnung brachte, soll der Angeklagte vor dem Haus erschienen sein. Mit gezogener Faustfeuerwaffe soll er auf seine geschiedene Frau zugegangen sein und zwei Schüsse auf sie abgegeben haben. Danach soll er in den Hausflur des Mehrfamilienhauses gegangen und dort auf seinen Sohn getroffen sein, auf den er ebenfalls geschossen haben soll. Der junge Mann sprang daraufhin schwer verletzt durch ein Fenster im Hausflur und fiel auf das Dach des Autos, mit dem sein Vater später die Flucht ergriff. Die Frau soll einen Durchschuss im Oberarm erlitten haben, der Sohn wurde am Ellenbogen und an der Hüfte verletzt.