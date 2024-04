Ansichtssache Problemstau auf der Baustelle Schule

Wohin solche Verzögerungen führen können, zeigt das Lenneper Röntgen-Gymnasium. Ein Anbau, bei dem die Laubengänge am Rande des Schulhofs weichen sollen, ist noch nicht gestartet. So bleibt ein Sammelort für Grill- und Trinkgelage, die wie zuletzt in den Osterferien auch mal in Vandalismus umschlagen.