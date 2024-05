Neue Freizeitanlage in Remscheid Grünes Wohnzimmer für alle Generationen

„Ich freue mich riesig, dass der Park fertiggestellt und so schön geworden ist“, sagte Bürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) bei der Eröffnung. Er erinnerte daran, wie der Prozess bereits 2007 mit ersten Diskussionen begonnen hatte. Erst zehn Jahre später, 2017, sei es in die konkrete Planung gegangen, in der Bezirksvertretung und im Rat sowie in der Bevölkerung über die Anlage besprochen worden. Durch die Pandemie habe das Unterfangen etwas länger gedauert, sei aber im vergangenen Jahr dann endlich fertig geworden. Das Ergebnis, so das Stadtoberhaupt, könne sich sehen lassen. Er bezeichnete den Park, als „die gute Stube Stachelhausens“ und mahnte die Bürger, der Park zu pflegen und nicht vermüllen zu lassen.