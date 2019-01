Kabarett mit Patrizia Moresco: Powerfrau in der Klosterkirche

Powerfrau in der Klosterkirche

Selbstbewusst und lebenserfahren: Patrizia Moresco nahm in der Klosterkirche kein Blatt vor den Mund. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Kabarettistin Patrizia Moresco fordert „weniger Prinzessinnen, mehr Räubertöchter“.

Kabarettistin und Powerfrau Patrizia Moresco war in der Klosterkirche zu Gast und sorgte für einen kurzweiligen Abend mit vielen Lachern und Denkanstößen. Mit ihrem Programm „Die Hölle des positiven Denkens“ lancierte sie scharfe Spitzen gegenüber einer oberflächlichen Gesellschaft sowie übervorsorglichen Eltern und forderte „weniger Prinzessinnen und mehr Räubertöchter“.

Sie kam, sah und siegte: Patrizia Moresco beendete einen zweieinhalbstündigen Abend voller komplexer Themen kniend auf der Bühne, die Arme in die Luft gehoben, während das Publikum ihr jubelnd den Applaus zollte, den sie verdiente. Kein Blatt hatte sie vor den Mund genommen, kein Fettnäpfchen ausgelassen. Überzeugt sprang sie hinein und teilte großzügig aus, an Politiker, Gesellschaft, Eltern, Männer, Frauen. Keiner ging an diesem Abend leer aus.