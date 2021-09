Remscheider Innenstadt : Post eröffnet neue Filiale an der oberen Allee

Innenstadt Die Deutsche Post eröffnet am 18. November eine neue Filiale in der Innenstadt – und zwar in der Alleestraße 74. Das meldet das Unternehmen am Dienstag.

„Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in der Remscheider Innenstadt weiter sichergestellt“, heißt es in der Mitteilung.

In der neuen Filiale können die Kunden etwa Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale.

(red)