Remscheider Innenstadt : Posse um eine Sitzbank am Theater geht weiter

Posse um eine Sitzbank am Theater geht weiter

Hier soll die Bank in der City aufgestellt werden. Foto: Röser, Henning

Remscheid Mehr als zwei Jahre Diskussion um das Aufstellen einer einfachen Sitzbank für Senioren, bislang noch ohne Ergebnis – Remscheid bekleckert sich gerade nicht mit Ruhm, was Bürgerfreundlichkeit angeht.

Im Sommer 2017 regte die SPD an, vor dem Teo Otto Theater eine Sitzgelegenheit zu schaffen. Ältere Menschen, die mit schweren Taschen vom Einkauf aus dem Allee-Center oder nach dem Besuch einer Vorstellung aus dem Theater kommen, sollen hier bequemer auf das Taxi warten können.

Die Idee scheiterte im März 2018 an den Vorgaben des Denkmalschutzes für das im Stil der 1950er-Jahre renovierte Theater sowie an Bedenken der Feuerwehr. 15 Monate und einige Treffen von Arbeitsgruppen später liegt nun dazu ein Vorschlag der Stadt vor. Die Bank soll in der Nähe des Theaters auf der Rampe zum Allee-Center aufgestellt werden.