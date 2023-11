Gewerbe in Remscheid Polnischer Laden in Lennep wird über Kleinanzeigen verkauft

Seinen polnischen Lebensmittelladen gibt es seit 13 Jahren, zentral an der Kölner Straße gelegen. Jetzt will Jarosik Lucian sein Geschäft „Lutek’s Laden“ aufgeben und verkaufen. Der Grund: Das Alter. „Ich habe keine Lust mehr, ich möchte in Rente gehen“, erklärt der 66-Jährige.