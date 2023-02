Bei Einsatz in Remscheid Polizistin fällt aus Küchenfenster

Aber was war überhaupt passiert an diesem Heiligabend 2020? Begonnen hatte alles mit einem Anruf einer Nachbarin bei der Polizei. Es sei 2 Uhr in der Nacht, die Musik sei zu laut. Ihr kleiner Sohn sei schon mehrfach von dem Krach aufgewacht. Die Beamten machten sich auf den Weg zum „Tatort“ und wollen dort noch durchs geschlossene Fenster ihres Streifenwagens die Beschallung gehört haben. Das Fenster zur Küche der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung des Angeklagten sei geöffnet gewesen, ein Bekannter des Mannes habe sie hineingebeten. Da er den bereits schlafenden Freund nicht habe wecken können, sei es auch nicht gelungen, die Musikanlage abzuschalten. Dann sei der 28-Jährige doch aufgewacht und die Beamten sahen sich ihm und seinem Bekannten gegenüber.