Einsatz in Remscheid Polizeikontrolle endet hinter Gittern

Im Rahmen der Durchsuchung der Wohnung wurden Heroin in nicht geringer Menge, Methadon sowie zwei Mobiltelefone, ein Butterfly-Messer und Bargeld sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sind die beiden polizeilich einschlägig bekannten Verdächtigen dann schließlich am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete daraufhin Untersuchungshaft an.