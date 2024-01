Wintereinbruch in Remscheid Acht Unfälle wegen Glätte

Auch heute sei seine Abteilung noch in den Nebenstraßen im Winterdienst unterwegs. Auch sei es möglich, dass der Papiermüll noch wenige Tage stehen bleibe. Die Technischen Betriebe hatten sich am Mittwoch entschieden, den Müll nicht mitzunehmen und so eine Schicht einzusparen. Die entsprechenden Mitarbeiter konnten dann am Abend im Winterdienst unterstützen. „Wir holen den Papiermüll jetzt sukzessive in den kommenden Tagen ab“, versicherte der Bereichsleiter. „Alles in allem waren wir gut aufgestellt und sind zufrieden“, resümierte er.