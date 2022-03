Fahrerflucht in Remscheid : Polizei sucht Unfallzeugen

Fahrerflucht in Remscheid

Lennep Die Polizei sucht Zeugen eines Autounfalls mit Fahrerflucht, der sich am vergangenen Montag, 14. März, am Rand von Lennep ereignet hat.

Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Seat gegen 16.30 Uhr auf der Ringstraße in Richtung Lüttringhausen und bog nach rechts in die Straße Garnixhäuschen ab, als zeitgleich ein Fahrzeug aus der Straße kommend nach links auf die Ringstraße in Richtung Schwelmer Straße abbog.