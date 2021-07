Parkendes Auto in Remscheid beschädigt : Polizei sucht Unfallfahrer

Parkendes Auto in Remscheid beschädigt

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Montag. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Lüttringhausen An der Remscheider Straße in Lüttringhausen ist ein geparkter VW Golf beschädigt worden. Der Unfallfahrer flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall soll den Beamten zufolge am Sonntag, 4. Juli, gegen 23.45 Uhr passiert sein. Ein schwarzer VW Golf war an der Remscheider Straße in Fahrtrichtung August-Erbschloe-Straße abgestellt. Kurz nachdem ein Zeuge einen lauten Knall gehört hatte, stellte er eine starke Beschädigung im linken Heckbereich des Fahrzeugs fest.