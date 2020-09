Auto stand in Remscheid : Polizei sucht nach vermisster Frau aus Hückeswagen

Diese Frau aus Hückeswagen wird seit dem 17. September vermisst. Foto: Polizei

Hückeswagen/Remscheid Die Polizei sucht Zeugen, die eine vermisste Frau aus Hückeswagen gesehen haben. Gegen 15 Uhr hatte sich die 57-Jährige am Donnerstag, 17. September, mit ihrem Auto aufgemacht, um zu einem Termin in einer Autowerkstatt in Bergisch Born zu fahren.

Dort kam sie allerdings nie an. Ihr grauer Ford Fiesta wurde am vergangenen Samstagmittag auf dem P&R-Parkplatz am Lenneper Bahnhof gefunden. Von der 57-Jährigen fehlt allerdings jede Spur. Die Polizei sucht daher nach Personen, die die Vermisste gesehen haben.

Die 57-Jährige ist etwa 1,68 Meter groß, von normaler Statur und hat graublonde, kurze Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeans, einen rosafarbenen Pullover, eine graue Weste und weiße Schuhe.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02 261 / 81 99 0 entgegen.

(red)