Vermisste Frau in Remscheid : Polizei sucht nach Regina W.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Regina W.. Foto: Polizei NRW

Remscheid Seit Dienstag, 29. Juni, wird nach Angaben der Polizei eine Frau in Remscheid vermisst. Die 58-Jährige wurde an diesem Tag letztmalig gegen 11 Uhr an der Remscheider Straße gesehen.

(red) Die vermisste Regina W. ist 1,58 Meter groß, hat kurze, rote Haare und eine schlanke Figur. Zuletzt war sie mit einer hellblaue Jeanshose, einer olivfarbenen Jacke und sandfarbenen Schuhen bekleidet. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen.

