Mann mit Auto angefahren : Polizei stuft Unfall als Tötungsversuch ein

Remscheid Hinter einem Unfall an der Blumenstraße vermutet die Polizei eine gezielte Tötungsabsicht. Sie hat eine Mordkommision eingerichtet.

Am Freitagabend kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg der Blumenstraße in Richtung Markt unterwegs, als ihn ein Auto erfasste. Dabei zog er sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein zunächst Unbekannter sein Fahrzeug absichtlich auf den Gehweg gelenkt, um den Remscheider anzufahren. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und hat eine Mordkommission eingesetzt. Hintergrund der Tat könnte ein zurückliegender Konflikt zwischen den Beteiligten sein. Die Ermittlungen dauern an.