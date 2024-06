Polizeieinsatz in Remscheid „Unangemessene Fahrweise“ - Polizei stellt Fahrzeug und Führerschein sicher

Es sei dabei um „unangemessene Fahrweise“ gegangen, sagte eine Polizeisprecherin. Einen der beiden Autofahrer traf die Polizei bei ihrer Ankunft auf der Lenneper Straße noch in seinem Fahrzeug an, so die Polizei weiter. Am Ende wurden sowohl das Auto als auch der Führerschein des Besitzers sicher gestellt. Weitere Ermittlungen zum Vorfall laufen.