Zeugen gesucht Polizei findet gestohlenes Auto in Remscheid

Gestohlenes Fahrzeug taucht in Remscheid wieder auf: Bei einem Einbruchdiebstahl in Langenfeld entwendeten bisher unbekannte Täter am Sonntagvormittag die Fahrzeugschlüssel eines BMW X1 aus der Umkleidekabine einer Sportanlage. Die Täter flohen mit dem dazugehörigen Fahrzeug eines 32-jährigen Leverkuseners, das auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Langenfeld stand. Das vermeldet die Polizei Mettmann in einer Pressemitteilung.