Anlaufstelle in Remscheid : Politischer Rückenwind für neues Jugendcafé

Remscheid Neun Jahre nach der Schließung des Jugendcafés RIC am Markt diskutiert die Politik über die Notwendigkeit der Einrichtung einer neuen Anlaufstelle für junge Leute.

Ein entsprechender Vorstoß der Fraktion Die Linke sei im Jugendrat positiv aufgenommen worden, berichtete Francesco Lo Pinto am Mittwochabend im Jugendhilfeausschuss. Aktuell werde in einigen Schulen bereits ein Stimmungsbild zum Thema eingeholt. Erste Reaktionen bestätigten den Bedarf.

Die Jugendlichen wünschten sich helle, moderne Räume mit Sitzgelegenheiten und günstigen Getränken. Grundsätzlich begrüßten die Sprecher aller Fraktionen die Idee. Lange diskutiert wurde die Frage, ob man sich als möglichen Standort bereits auf die Alleestraße festlegen sollte. Die CDU möchte, dass bei der Standortsuche alle Stadtbezirke in den Blick genommen werden. Jugendamtsleiter Egbert Willeke regte an, das Thema im Rahmen der bald anstehenden Aufstellung des Kinder- und Jugendförderplans gründlich zu diskutierten. Dann sitzen auch die freien Träger der Jugendhilfe mit am Tisch. Die Beratungen beginnen am 23. Januar.