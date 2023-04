Bildung Politik lehnt Auflösung des Weiterbildungskollegs ab

Hintergrund: Die Anmeldezahlen an der Schule am Gustav-Michel-Weg sind seit Jahren stark rückläufig, die Mindestzahl von 240 Studenten wurde in den vergangenen sechs Jahren jeweils deutlich unterschritten. „Unumgänglich“ sei daher dieser Schritt, sagte Dezernent Michael Wlochal von der Bezirksregierung, der aus der Landeshauptstadt angereist war. Eine Versorgung mit Weiterbildungskollegs in der bisherigen „Breite“ sei im Land angesichts der seit Jahren überall sinkenden Anmeldezahlen für diese Schulform nicht mehr nötig. Mit dem Weiterbildungskolleg an der Pfalzgrafenstraße in Wuppertal-Elberfeld sei zudem in der Nähe ein aktiver Standort dieser Schulform weiterhin vorhanden, der mit öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichbar sei und der auch die Kapazitäten habe, Studenten aus Remscheid aufzunehmen.