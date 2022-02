Corona-Pause in Remscheid : Politik will mehr Öffentlichkeit

Bettina Stamm, die für die Wählergruppe echt.Remscheid im Stadtrat sitz, kann die Remscheider Regelung nicht nachvollziehen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Seit rund einem Monat haben die Ratsgremien der Stadt Remscheid nicht mehr getagt. Zumeist wegen der Corona-Pandemie. Das soll sich ändern.

Am 20. Januar fanden mit dem Jugendhilfeausschuss und dem im Anschluss folgenden Hauptausschuss die letzten öffentlichen Sitzungen eines Ratsgremiums statt, danach wurden alle Termine wegen der Corona-Situation abgesagt. In der Nachbarstadt Solingen ging der Politikbetrieb in der Zwischenzeit normal weiter.

Bettina Stamm, die für die Wählergruppe echt.Remscheid im Stadtrat sitz, kann die Remscheider Regelung nicht nachvollziehen. „Ich kann arbeiten gehen, ich kann einkaufen gehen, wenn ich mich testen lasse. Und in der Politik steht alles still.“ Gerade gebe es großen Gesprächsbedarf rund ums DOC. Es sei ein schlechtes Zeichen an die Bürger, wenn die Politik in dieser Phase nicht zusammenkomme.

Auch Waltraud Bodenstedt (W.i.R.) findet die Situation nicht gut, kann andererseits die Vorsicht wegen der hohen Corona-Inzidenzen nachvollziehen. Zwar werden den Fraktionen und Gruppen Videokonferenzen zur Besprechung der so genannten Corona-Post (das sind die Antworten der Verwaltung auf Anfragen der Politik) angeboten, eine politische Diskussion ersetze das aber nicht. David Schichel (Grüne) verweist auf eine Absprache im Ältestenrat. „Wir haben uns darauf verständigt, diese Welle auszusitzen.“ Tenor: Nicht nötige Sitzungen sollen abgesagt werden.

Um die Öffentlichkeit auch in der Pandemie an der politischen Diskussion teilhaben zu lassen, hat die Fraktion Die Linke jetzt vorgeschlagen, interessierten Bürgern und Journalisten den Zugang zu den Video-Informationsveranstaltungen zu ermöglichen, welche die Stadtverwaltung in dieser sitzungsfreien Phase etwa für die Bezirksvertretung Lennep anbietet. So könne man den Eindruck verhindern, dass Politik nur noch „hinter verschlossenen Türen“ stattfindet.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) kann den Wunsch nachvollziehen. „Es ist politisch nicht gut, dass keine Sitzungen stattfinden.“ Die Absage der Sitzungen sei „mit Blick auf die hohe Inzidenz“ in Absprache mit den Ausschussvorsitzenden erfolgt. „Wir haben auf die Tagesordnung geschaut mit der Frage: Sind da wichtige Themen drin, oder kann man schieben?“ Diese Frage habe etwa der Vorsitzende des Naturschutzbeirates mit Nein beantwortet. Diese Sitzung finde daher in der kommenden Woche statt. Den Vorschlag der Linken für eine öffentliche Video-Konferenz hält der OB für nicht umsetzbar. „Es gibt keine rechtliche Grundlage dafür.“ Nur ausgewählte Gäste als „Teilöffentlichkeit“ zuzulassen, sei problematisch. „Mir fehlen die Sitzungen auch, sie sind wichtig für die Meinungsbildung“, sagt der OB und kündigt für die Ratssitzung am 3. März an, dass „das Thema DOC in epischer Breite auf der Tagesordnung“ stehen wird.