Outlet-Center in Lennep : Politik wiederholt den DOC-Schwur

Remscheid Mit breiter Mehrheit wird die Entscheidung aus dem Jahr 2016 für den Bau des Outlet-Centers in Lennep bestätigt. Gutachter stellt neuen Bericht vor.

Mit politischem Rückenwind kann die Stadt in das Gerichtsverfahren zum Lenneper Designer-Outlet-Center (DOC) am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster ziehen. Jeweils nur mit einer Gegenstimme (Linke) bestätigten Hauptausschuss und Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag ihren Satzungsbeschluss aus dem Jahr 2016 zum DOC.

Wie Marc Föhrer vom Büro Stadt + Handel ausführte, weichen die Ergebnisse zwar von der ersten Untersuchung ab, allerdings nicht so stark, dass sie die Grundaussage verändern würden. Demnach ist das DOC städtebaulich „verträglich“, nimmt also keinen zu starken Einfluss auf den Handel im Einzugsgebiet. Zweite zentrale Aussage: Trotzdem die Gutachter nun davon ausgehen, dass das Lenneper DOC mehr Umsatz macht als in der ersten Untersuchung, ändert sich nichts an der erwarteten Besucherzahl. Die wird weiter mit 2,5 Millionen eingeschätzt. Wichtige Konsequenz: Das Verkehrsgutachten zum DOC, auf dessen Basis seit einiger Zeit der Umbau der Infrastruktur läuft, behält seine Gültigkeit. Unterfüttert wird diese Schlussfolgerung mit den Ergebnissen von Hunderten Kundeninterviews, die in bereits geöffneten Outlet-Centern geführt wurden. Demnach weist der „durchschnittliche Einkaufsbon“ eines DOC-Kunden aus dem direkten Einzugsgebiet (30 Minuten Fahrzeit) in Ochtrup 95 Euro, in Wolfsburg 98 Euro aus. Für Remscheid hatte man zunächst mit weniger kalkuliert. Hochgerechnet auf Lennep bedeutet dies, dass nicht mehr Besucher erwartet werden, sie geben pro Kopf nur mehr Geld aus.