Remscheider Innenstadt : „Poldis“ Döner kommt nach Remscheid

Geschäftsführer Enes Abayli vor dem Ladenlokal am Remscheider Markt, wo in ein paar Wochen der Döner-Laden der Kette Mangal eröffnen soll. Foto: Röser, Henning

Innenstadt Am Markt soll noch in diesem Jahr eine Filiale der System-Gastronomie des Fußball-Weltmeisters von 2014 eröffnen. Am Donnerstag bestätigte das Unternehmen mit Sitz in Köln das im sozialen Netzwerk Instagram. Hier gibt’s die Details.