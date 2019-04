„Pöhlsches Schieten“ : Der taktische Wettkampf um die Cent-Stücke

Info

Historie Nachdem das Spiel der Feilenhauer etwas in Vergessenheit geraten war, reaktivierte Fabrikant Karl Wiesemann das Spiel in der 50er Jahren. Durch Mitglieder des Seniorentreffs angeregt, recherchierte Otto Mähler zur bergischen Sportart und belebte sie im Jahr 2000 in Remscheid wieder. Seitdem werden jährlich die Stadtmeisterschaften im Stadtpark ausgelotet. In Solingen wird das Pöhlsches Schieten ebenfalls in leicht abgeänderter Variante gespielt.

Spielmaterial Die Platten haben einen Durchmesser von 150 Millimetern, sind etwa fünf Millimeter dick und wiegen bis zu 700 Gramm.

Angebot Pöhlsches Schieten an jedem ersten Montag im Monat auf der RSV-Vereinsanlage, Fürberger Straße 32-34: 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 5. August, 2. September und 7. Oktober jeweils um 14.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Nur 1-Cent-Stücke sollten mitgebracht werden.

Informationen RSV-Geschäftsstelle, Telefon 0 21 91/7 79 77.