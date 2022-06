Remscheid : Ein Pläuschchen gegen die Einsamkeit

Remscheid Neuerdings finden einsame Menschen immer freitags im Lenneper Hardtpark ein offenes Ohr für Ihre Sorgen, Nöte und auch Freuden. Die „Plauderbank“ ist ein Angebot der Grünen Damen aus dem Sana-Klinikum.

Hintergrund Das Konzept der Plauderbank lehnt sich an das erfolgreiche soziokulturelle Projekt „Zuhören.Draussen“ in Düsseldorf an. Derzeit beschränkt sich das Plauderbank-Angebot noch auf zwei öffentliche Bänke im Lenneper Hardtpark nahe des Zugangs von der Wupperstraße.

Das sehen Vera Sühl-Heidl und Helma Pilz genauso. Auch diese zwei Remscheiderinnen waren vor der Corona-Krise als Grüne Damen ehrenamtlich im Krankenhaus unterwegs. Und wie Holthaus stellten auch sie sich die Frage, „was wir gegen die Einsamkeit in der Gesellschaft tun können, solange wir als Grüne Damen weiter ausgebremst sind“. Es kam die Idee von zwei Plauderbänken auf, an denen Besucher eines öffentlichen Parks stehen bleiben oder sich zu ihnen setzen konnten.

Nach einem Testlauf im Stadtpark entschlossen sich die drei Frauen, die für ihr neues Projekt mit Anne Tietz und Christel Brieden noch zwei weitere Grüne Damen in der Zwangspause hinzugewinnen konnten, den Hardtpark in Lennep zu ihrem fixen Standort zu machen. Denn anders als der Stadtpark sei der Hardtpark kleiner und übersichtlicher – was die Plauderbänke gut erkennbar mache.

Dass dem so ist, zeigt sich auch an diesem Nachmittag: Etliche Passanten bleiben stehen und stellen neugierig Fragen. Meistens sind es Frauen, die wissen wollen, was die Plauderbank ist. Die Reaktionen fallen durchweg positiv aus. „Das ist ja eine tolle Idee!“, findet etwa eine Frau mittleren Alters, die zwar selbst keinen Redebedarf hat, aber ankündigt, in ihrem Bekanntenkreis für das Projekt werben zu wollen.