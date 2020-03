Ortsumgehung für Bergisch Born : Planung für die B 51n startet

Bergisch Born Viele Jahre wurde intensiv über sie diskutiert, nun rückt die Umsetzung der Umgehungsstraße B 51n für Bergisch Born näher. Wie der Remscheider CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven berichtete, hat die Landesregierung die B 51n als eine von zwei Straßen in das Arbeitsprogramm für dieses Jahr aufgenommen.

Die B 51n soll die Verkehrssituation in Bergisch Born entlasten. Die durch den Ortskern führende B 51 ist in den Stoßzeiten überlastet. Die CDU setzt sich auf Bundes- und Landesebene seit längerem für den Bau der Ortsumgehung ein. 2016 schien mit der Einstufung des Projekts in eine hohe Prioritätsklasse im Bundesverkehrswegeplan ein Durchbruch erzielt. Die damalige rot-grüne Landesregierung habe es aber unterlassen, „der Einstufung zu folgen und die NRW-Priorisierungsliste zugunsten Remscheids zu ändern“, schreibt der Bergischen Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt (CDU) in einer Pressemitteilung. Dass es nun doch zur Umsetzung komme, sei der schwarz-gelben Landesregierung zu verdanken, für die der Ausbau des Fernstraßennetzes Priorität habe.