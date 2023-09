ÖPNV in Remscheid Busse: Sonderfahrplan soll mehr Verlässlichkeit bringen

Um einen verlässlichen Busbetrieb in Remscheid sicherstellen zu können, bereiten die Stadtwerke die Einführung eines Sonderfahrplans vor. Das geht aus einem Schreiben der Stadtwerke an die Fraktionen im Remscheider Rat hervor. Da ein solcher Fahrplan auch einen Eingriff in die Dienstpläne der Mitarbeiter bedeutet, finden gerade Abstimmungsgespräche mit dem Betriebsrat statt. Der muss der Änderung zustimmen. Auch brauchen die Stadtwerke die Zustimmung der Bezirksregierung in Düsseldorf, wenn sie einen solchen Fahrplan einführen wollen.