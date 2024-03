Straßenverkehr in Remscheid Stadt plant Ende der Flickschusterei auf den Straßen

„Das Flicken der Straße ist eine kurzfristige Maßnahme und verhindert nicht den zunehmend schlechter werdenden Zustand der Straßen“, heißt in einem aktuellen Bericht der Technischen Betriebe Remscheid (TBR). Doch anders als in den Jahren zuvor gibt es diesmal einen Ausblick, wie die jahrelange Mangelverwaltung schrittweise beendet werden soll. Ab dem Jahr 2025 wollen die TBR ein Deckensanierungsprogramm starten. Pro Jahr sollen künftig drei bis fünf Millionen Euro für die sogenannte grundhafte Erneuerung der Straßen investiert werden. „Sukzessive wird sich so der Straßenzustand für die Remscheider Stadtgesellschaft – Wirtschaft, Einwohner, Besucher – deutlich verbessern“, heißt es in dem Bericht, den der neue Chef der TBR, Axel Raue, in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses präsentierte.