Grünanlage in Alt-Remscheid Wasserspielplatz und Fontäne im Stadtpark der Zukunft

Einen Teil der auf dem Gelände vorhandenen Gewächshäuser könne man stehen lassen, erklärt Raue weiter. Hier könnten Kurse zu Gartenbau oder zu gesundem Essen an Schulen stattfinden. Über eine Ausschilderung des Zugangs von der Königstraße aus könne das am Hang und auch eher am Rand des Stadtparks liegende Areal mehr in den Blick der Stadtpark-Besucher gerückt werden, so die Idee.