Älter werden in Remscheid : Pläne zum Umzug des Seniorenbüros

Älter werden in Remscheid

Annette Mores ist die Senioren- und Behindertenbeauftragte im Seniorenbüro am Markt 13. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Nächstes Jahr läuft der Mietvertrag der Räume am Markt 13 aus. Der Lotsenpunkt für die Senioren soll erhalten bleiben. Das hat OB Burkhard Mast-Weisz erklärt. Die aktuellen Räume sind allerdings nicht behindertengerecht.

Seit zwei Jahren besteht das Seniorenbüro am Markt 13. Innerhalb dieser Zeit hat sich die zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen bewährt. Mehr als 7000 Beratungsgespräche hat Annette Mores geführt. Die diplomierte Sozialpädagogin ist die gute Seele an diesem Ort. Sie hat für viele Anliegen ein offenes Ohr und kann praktische Hilfe leisten. Beim Ausfüllen einer Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht ist sie behilflich. Anträge zur Grundsicherung landen auf ihrem Schreibtisch. Sie kennt sich auch aus beim Ausfüllen eines Antrags auf Schwerbehinderung.

Das Seniorenbüro teilt sich die Räume mit dem Innenstadt-Manager Jonas Reimann und mit Meika Sternkopf vom Projektbüro Mosaik, das im Rahmen eines Forschungsprojekts das Miteinander vieler Nationen in Remscheid untersucht. Die 3500 Euro Mietkosten für die Anlaufstelle werden aus dem Etat des Seniorenbeirates genommen.

Angebote Jeden ersten Montag im Monat gibt’s von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr eine Sprechstunde des Versorgungsamtes, jeden 2. und 4. Freitag eine Sprechstunde der Betreuungsstelle und jeden dritten Mittwoch eine Sprechstunde der Seniorensicherheitsbeauftragten. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, Fr. von 10 bis 12 Uhr.

Im nächsten Jahr läuft der Mietvertrag aus. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz hat vor einiger Zeit signalisiert, dass dieser Lotsenpunkt für Senioren erhalten bleiben soll. Allerdings haben sich an der Örtlichkeit einige Mängel herausgestellt. Das Seniorenbüro entspricht nicht den Ansprüchen für eine behindertengerechte Einrichtung. Das bezieht sich vor allem auf die Sanitäranlagen. Die Toilette befindet sich ein Stockwerk tiefer. Zwei Treppen sind dabei zu überqueren. Für ältere Menschen mit Gehbehinderungen ist der Besuch beschwerlich. Für Menschen, die auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind, ist das WC überhaupt nicht zu erreichen. Außerdem fehlt es auch an einer kleinen Küche. Für die regelmäßigen Veranstaltungen muss das Geschirr in einem alten Waschtisch gespült werden, der sich ebenfalls im Kellergeschoss befindet.