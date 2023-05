Photovoltaik in Remscheid Pilotprojekt für „grüne Energie“

Es ist ein großer Schritt – sowohl von der reinen Menge her als auch von der Art der Kooperation betrachtet. Denn die Stadtwerke Remscheid und die Wohnungsaktiengesellschaft Gewag haben erstmals in großer Form miteinander kooperiert, um auf den Flachdächern von 13 Mehrfamilienhäusern in einer Siedlung am Hasenberg Photovoltaik-Anlagen zu errichten.