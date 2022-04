8. Philharmonisches Konzert in Remscheid : Pianistin begeistert mit großer Leichtigkeit

Die Pianistin Nareh Arghamanyan begeisterte die Zuhörer beim 8. Philharmonisches Konzert der Bergischen Symphoniker. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Die Bergischen Symphoniker spielten ihr 8. Philharmonisches Konzert mit drei Werke des 19. Jahrhunderts im Teo Otto Theater vor nur wenigen Zuhörern.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es waren drei Werke des 19. Jahrhunderts, denen sich die Bergischen Symphoniker, wieder unter der Leitung von Generalmusikdirektor Daniel Huppert, bei ihrem 8. Philharmonischen Konzert am Mittwochabend widmeten. Leider vor nur übersichtlich gefüllten Rängen. Was schade war, denn die drei Werke, die sich das Orchester ausgesucht hatte, hatten es in sich, wurden nur selten gespielt, waren aber aus vielerlei Gründen absolute Ohrenschmankerl. Das wurde gleich zu Beginn bei den ersten und sehr wuchtigen Takten der „Spartacus“-Ouvertüre des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns deutlich. Natürlich, Saint-Saëns war einer der bedeutendsten Vertreter der sogenannten Belle Époque, ein Romantiker durch und durch. Aber dennoch war er vor allem für seinen „Karneval der Tiere“ bekannt.

Dass er auch das dramatische Fach sehr gut beherrschte, wurde in der knapp viertelstündigen Ouvertüre für eine nie geschriebene Oper über den wohl berühmtesten Sklaven der römischen Geschichte ersichtlich. Beziehungsweise hörbar. Denn in elegischen Streicherwellen, die abgelöst wurden von zarten Flötenpassagen, wuchtigen Tutti-Einsätzen und einem insgesamt dramatischen Aufbau, konnte der Zuhörende sich nur zu gut vorstellen, wie der Sklaven-Rebell seine inneren und äußeren Dämonen bekämpfte, sich gegen das kulminiert den Seinen angetane Unrecht auflehnte und überhaupt seinen Heldenruhm in die Geschichtsbücher zimmerte. Ein einmal mehr fulminanter Auftakt, der die ideale Einstimmung auf die beiden weiteren Werke bot.

Danach – genauer: nach dem Schlussakkord, ebenso kräftig wie der darauffolgende Applaus – hieß es: Bühne frei für Nareh Arghamanyan. Die 33-jährige Konzertpianistin aus Armenien kam im leuchtend-roten Kleid auf die Bühne, was einen reizvollen optischen Kontrast zum schwarzgekleideten Orchester darstellte. Die junge Frau wirkte völlig in sich gekehrt, justierte in der längeren Orchestereinleitung erst noch einmal ihren Hocker, nahm die Maske ab, lockerte schließlich kurz ihre Handgelenke, nur um dann virtuos und mit spielerischer Leichtigkeit in ihre Partie einzusteigen. Gegeben wurde das Konzert für Klavier und Orchester in C-Dur eines echten „Bergischen Jungen“ - denn Johann Wilhelm Wilms wurde in Witzhelden geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend in Elberfeld und Lüttinghausen, ehe er nach Amsterdam auswanderte, wo er schließlich 1847 starb.

Wilms war dem heutigen breiten Publikum sicherlich nicht so bekannt wie seine von ihm bewunderten Zeitgenossen Mozart, Haydn und Beethoven. Aber wer das am Mittwochabend präsentierte Konzertwerk erstmals hörte, fragte sich unwillkürlich, warum dem so war. Denn das virtuos strukturierte und komponierte Werk begeisterte natürlich in erster Linie durch die makellose Interpretation der Solistin. Aber das Konzert gefiel auch wegen seiner gelungenen Verzahnung von solistischer Verwirklichung und orchestraler Begleitung. Abgesehen davon war es einfach eine große Freude, dieser virtuosen Ausnahmepianistin bei ihrem wundervollen Tun zuzuhören und gleichzeitig -zusehen.

Ein ebenfalls eher selten gehörtes Werk, das aber dennoch zu den bedeutendsten symphonischen Kompositionen Frankreichs zählte, gab es nach der Pause zu hören: die Symphonie in d-Moll von César Franck. Und es war tatsächlich ein echter Genuss, die Symphoniker zu hören, wie sie zwischen jede Lücke füllenden Breitwandsound auf der einen und zarter, zerbrechlicher Schönheit auf der anderen Seite hin- und herchangierten. Es war durchaus eindrucksvoll, wenn dieses große Orchester in voller Stärke die Urwucht dieser von ihren Zeitgenossen verkannten Symphonie beinahe schwelgerisch zelebrierte. Und es war wirklich eine laute Symphonie, vor allem im ersten und dritten Satz.