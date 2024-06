Betrug in Remscheid Pfleger bestahl Senioren im Altenheim

Eheringe, Goldketten und Bargeld: All das hatte ein Altenpfleger denjenigen gestohlen, mit deren Pflege er beauftragt war. Der 31-Jährige war, von einer Leiharbeitsfirma dorthin entsendet, in zwei Seniorenheimen in Remscheid beschäftigt. Nun schickte das Gericht den Angeklagten wegen schweren Betruges in zehn Fällen für zwei Jahre und acht Monate in Haft. Zuvor hatte die Staatsanwältin von einer „unglaublich schäbigen und miesen Tat“ gesprochen, das Vertrauensverhältnis der Heimbewohnerinnen sei missbraucht worden. Hinzu komme, dass die Dunkelziffer nicht aufgeklärter Taten vermutlich erheblich sei, weil möglicherweise nicht alle Diebstähle angezeigt worden seien oder es Opfer gebe, die gar nicht wüssten, dass sie bestohlen worden seien. Im Prozess wurde nun offenkundig, wie schwierig es ist, derartige Taten aufzuklären. Einige Opfer können, zwei Jahre nach den angeklagten Taten teils verstorben oder dement, nicht mehr als Zeugen gehört werden. Wie lange der Schmuck wo gelegen hat, möglicherweise auch frei zugänglich: Das, so Richter Christian Podeyn, könne man daher nicht mehr nachvollziehen.