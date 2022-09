Neubaugebiet in Remscheid : Per Losentscheid zum Baugrundstück

Die Firma Ernst wird ab dem 1. Oktober mit den Rodungsarbeiten und der Erschließung des Geländes in Lüttringhausen beginnen. Foto: Jürgen Moll

Lüttringhausen Wer sich für ein Grundstück im Neubaugebiet Am Schützenplatz in Lüttringhausen interessiert, braucht Glück – denn über die Vergabe der 17 Baugrundstücke in Erbbaupacht entscheidet das Los.