Remscheider vor Gericht : Patient im Ausnahmezustand

Remscheid Es war keine leichte Verhandlung, die der Vorsitzende Richter zu führen hatte. Der Beschuldigte: hoch psychotisch. Dem Prozess konnte der 38-Jährige nicht wirklich folgen, das sah auch der psychiatrische Sachverständige so.

In einer Verhandlungspause soll der Remscheider in der Gewahrsamszelle im Untergeschoss randaliert haben.

Wieder oben angekommen, wurde die Frau in den Zeugenstand gerufen, der er im Juli 2021 an der Bushaltestelle am Tannenhof das Handy aus der Tasche gestohlen haben soll. Die Zeugin war schwerhörig, der Richter musste nahezu brüllen. Das wiederum scheint den Beschuldigten unruhig gemacht zu haben, er stand wiederholt von seinem Stuhl auf und musste von Justizbeamten zum Hinsetzen bewegt werden.