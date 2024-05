Neues Veranstaltung-Format in Remscheid Party für die „Discobiester“ der Generation 60+

Das habe „richtig Spaß gemacht“ und die Lust geweckt, wieder mehr Tanzen zu gehen, sagte Neuhaus am Freitag in einem Pressegespräch, bei dem ein neues Partyangebot vorgestellt wurde, das eine Lücke in Remscheid schließen will. Am 25. Mai findet im Eventlokal „Löf“ in der Theodor-Körner-Straße unter dem Namen „Silberrock“ die erste Ü60-Party statt.