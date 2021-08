Nach Hochwasser in Remscheid : Eine Partnerstadt schickt Hilfe

Thomas Göpfert (v.l.), Josef Köster und Cedrick Löffler laden die Geräte und das Granulat vom Lkw. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Am Montagabend ist ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Pirna in Remscheid angekommen – ein schönes Beispiel für unkomplizierte Hilfe im Katastrophenfall. Mit der Verteilung der gelieferten 28 Bautrockner wurde noch am selben Tag begonnen.