Stadtteilentwicklungs-Konzept Parken in der Altstadt bleibt ein Aufreger in Lennep

Als ein von der Stadt beauftragtes Büro Ende Januar dieses Jahres eine Ideenkarte für Lennep ins Netz stellte und um Vorschläge für Verbesserungen und Veränderungen für den Stadtteil bat, ließen sich die Lenneper nicht lange bitten. 300 Vorschläge von 150 Teilnehmern füllten innerhalb weniger Wochen den Stadtplan. So viele virtuelle Stecknadeln wurden dabei platziert, dass man schon stark in das Bild hineinzoomen musste, um die Vorschläge lesen und genau verorten zu können. Das Projekt fiel in die Phase, wo das DOC-Projekt von McArthurGlen zu den Akten gelegt wurde – und der neue Investor noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen war.