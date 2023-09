Geplantes Shopping-Dorf in Remscheid Doch keine Tiefgarage für Outlet auf dem Kirmesplatz

Investor Philipp Dommermuth hat das Parkraum-Konzept für das geplante Outlet-Center in Lennep geändert. Das berichtete Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) in der Ratssitzung am Donnerstag. Der von Dommermuth engagierte Projektsteuerer habe berichtet, dass auf dem Kirmesplatz anders als zunächst geplant, keine Tiefgarage gebaut werden soll. Stattdessen sollen im Bereich des Jahnplatzes und der Grundschule am Stadion Parkplätze in einer Tiefgarage entstehen. Damit würde die gesamte Verkaufsfläche des Shopping-Centers auf einer Garagenebene stehen. Der OB erkennt in dieser Planänderung einen Hinweis, dass Dommermuth „bis zur Altstadt bauen will“.