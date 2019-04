Alleestraße : Ostertrödel für Spaziergänger und Schnäppchenjäger

Alt-Remscheid Sommerliches Wetter und jede Menge Krimskrams lockten am Ostersonntag zahlreiche Schnäppchenjäger und Spaziergänger zum Ostertrödel auf die Alleestraße.

Von der Zange bis zum Markt boten die Händler ihre Antiquitäten und auch Neuware an. Vor allem die Straßencafés profitierten vom Besucherstrom. Er zog sie alle magnetisch an: Am Morgen waren es die Schnäppchenjäger, auf der Suche nach dem besonderen Objekt, die sich auf dem Ostertrödel umschauten. Und zum Nachmittag hin waren es viele Familien, die – zwischen Osterbrunch und Kaffeetrinken – gemütlich auf der Allee flanierten und links und rechts an den aufgestellten Tapeziertischen stöberten.