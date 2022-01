Remscheider vor Gericht : Ordnungskräfte beleidigt – 21-Jähriger ist einsichtig

Remscheid Freundlich, friedlich, kooperativ, zurückhaltend und keine Ausflüchte – mit solchen Angeklagten arbeitet ein Gericht gerne zusammen.

Das Amtsgericht hatte ihn bereits im Dezember 2020 wegen Beleidigung zu einer Jugendstrafe, der Ableistung von 60 Stunden Sozialarbeit, verurteilt – allerdings klemmte es danach mit der Ableistung, was das Gericht kritisch sah. Gegen die Strafe war nicht nur er in die Berufung gegangen. Das tat vor allem die Staatsanwaltschaft, denn die sah in der aggressiven Wortwahl gegenüber den Ordnungskräften „halt die Schnauze und lass das, kriegst was in die Fresse“ mehr als nur eine Beleidigung, sondern eine durchaus ernstzunehmende Bedrohung und Nötigung.