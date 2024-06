Ordnungscoach aus Remscheid gibt Tipps Eine Geburtshelferin für gute Entscheidungen

Nun hilft sie ihren Kunden und Kundinnen dabei, Struktur in die Ablage zu bekommen, die Küche so sortieren oder sogar den Umzug vorzubereiten. Das kann besonders herausfordernd sein, wenn es von groß auf klein geht, also zum Beispiel von einem Haus in eine Wohnung. „Wenn mich jedes Ding schon anspringt und ich keinen Plan habe, dann hilft es, wenn da jemand kommt und ich weiß, den habe ich bezahlt.“ Sie sieht sich dann als „Geburtshelferin für gute Entscheidungen: wie viele der 15 weißen T-Shirts dürfen denn jetzt gehen?“. Denn: „Wenn man zu zweit vier Stunden Gas gibt, dann kann man schon viel schaffen, zum Beispiel in so einem Kleiderschrank.“