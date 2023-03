Politik in Remscheid Opposition zerpflückt „Ampel“-Bilanz

Politisch sind sie im Stadtrat längst nicht immer einer Meinung. In der Bewertung der Halbzeitbilanz, die das Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP vor wenigen Tagen der Presse vorstellte, sind sich die vier Oppositionsparteien CDU, Linke, Wählergemeinschaft und Echt aber einig: Das kann man so nicht stehen lassen, weil viele Aussagen an der Wirklichkeit schlicht vorbeigehen. Nach einigen Telefonaten der Fraktionsspitzen war darum klar: Wir machen eine gemeinsame Pressekonferenz. In dieser Zusammensetzung und Form ein Novum in der Remscheider Lokalpolitik.