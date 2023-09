Fachtagung in Remscheid So erkennt man Opfer sexualisierter Gewalt

In der Schulung probten die Teilnehmenden das anhand verschiedener Fallbeispiele, in denen der Verdacht auf sexuellen Missbrauch vorlag. In Gruppen sollten sie dann etwa die Perspektive eines betroffenen Kindes einnehmen und Lösungsstrategien entwerfen. Peters sagte nach der Veranstaltung: „Es sind viele verschiedene berufliche Hintergründe aufeinandergetroffen, aber so konnten die Teilnehmenden einander auch neue Perspektiven aufzeigen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden.“