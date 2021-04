Remscheider vor Gericht : Opfer belastet Ex-Freund schwer

Remscheid/Wuppertal Der Remscheider soll die 25-Jährige nach einer Affäre erpresst und misshandelt haben. Die Sprachprobleme in diesem Prozess machen es schwierig – bereits der vierte Dolmetscher musste den Dienst antreten.

Verhandelt wird gegen einen 27-jährigen Syrer aus Remscheid, der mit Unterstützung einer 49-jährigen Nachbarin eine 25-Jährige nach einer Affäre erpresst und misshandelt haben soll. Deutschkenntnisse bei den Hauptpersonen? Keine! Die seien überflüssig, so der Ex-Mann des Opfers, man wolle weiter in der gewohnten Tradition und Kultur leben.

Lieben würde sie den Angeklagten, aber heiraten auf keinen Fall, so das Opfer als bereits einmal Geschiedene. Der verstand das als Beleidigung. Aber Prügel und Messerstiche hätten ihm zur Wiederherstellung seines Stolzes nicht gereicht, so die Anklage: Für intime Aufnahmen von ihr, die er sonst in ihrer Familie verteilen wolle, solle sie ein Lösegeld von 10.000 Euro zahlen und wenn nicht, so der Vorwurf, würde er ihre dreijährige Tochter entführen und töten wollen.