Musikalische Ostergrüße : Open-Air-Konzert vorm Altenheim

Remscheid Die Zeichen der Solidarität für Menschen in Seniorenheimen sind vielfältig. In der Stockder Stiftung kommt zum Beispiel eine alte Drehorgel zum Einsatz. Der 99-jährige Fritz Voß spielt für seine Frau und die Bewohner.

Keine hundert Meter entfernt lebt Fritz Voß von seiner Frau getrennt. Der 99-Jährige hat sie täglich besucht im Wohnbereich der Stockder Stiftung. Seit die Besuchsverbote herrschen, kann er ihr nur noch vom Hof aus winken. Doch zu Ostern wird er für seine Karin, die an Demenz leidet, Drehorgel im Hof spielen. Das ist seine Musik. Das ist seine Form, Ostergrüße an die Ehefrau zu schicken, der er nur noch von Weitem winken kann.

Tochter Andrea Fabris hat das Instrument für ihren Vater besorgt. Die Diakonin der Auferstehungsgemeinde wusste von seiner Existenz. Es gehört Fritz Klauser, der es nach der Auflösung der „Donnerkiele“ im Gemeindehaus Esche untergestellt hat. So kommt es wieder zum Einsatz, gespielt von Simone Kotthaus.Fritz Voß darf ab und zu an die Kurbel. Die Klänge der Drehorgel gehören für die meisten Bewohner der Altenheime zum Repertoire vertrauter Erinnerungen.

„Ich bin allen sehr dankbar, dass alle so gut unter diesen Bedingungen arbeiten“, sagt Berendes. In beiden Einrichtungen zusammen werden 200 Menschen betreut. Zwischenzeitlich verwandeln sich die Wohnbereiche in Telefonzentralen. Der Enkel wird mit der Oma verbunden, der Sohn will seinem Vater einen Gruß ausrichten, und auch die frühere Nachbarin meldet sich. „Das kriegen wird gut hin“, sagt Berendes. Das Telefonieren über Skyp, wo die Menschen sich auch sehen können, sei oftmals sehr hilfreich. Genauso wie der Einsatz der Ehrenamtlichen. Sie können keine Besuche mehr abstatten, aber es gibt regelmäßige Anrufe bei den Bewohnern, die keine Verwandten mehr haben.